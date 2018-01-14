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Из Сирии поступили сообщения о новой газовой атаке с применением газообразного хлора в Восточной Гуте, пригороде Дамаска.

По сообщениям активистов, жители этого района почувствовали характерный запах газа вскоре после ракетного удара, нанесенного правительственными войсками по Восточной Гуте, передает Би-би-си.

По сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились шесть человек с легкими признаками отравления газом.

Около 400 тысяч жителей Восточной Гуты остаются на территории, осажденной правительственными войсками, помощь которым оказывают российские военные. ООН назвала ситуацию в Восточной Гуте катастрофической.

С начала гражданского конфликта в Сирии в марте 2011 года стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в использовании химического оружия. Чаще всего речь шла об атаках с применением газообразного хлора. Факты применения хлора в ходе некоторых атак были подтверждены международными организациями.

Повстанцы, активисты и ряд стран неоднократно обвиняли в использовании газообразного хлора правительственные силы, однако официальный Дамаск последовательно отрицает обвинения в применении химического оружия.

На этой неделе верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что в Восточной Гуте только за первые десять дней 2018 года жертвами новой волны воздушных атак и наземных операций стали по меньшей мере 85 мирных жителей.

«В Восточной Гуте, где разрушительная осада привела к гуманитарной катастрофе, жилые кварталы подвергаются ударам с земли и с воздуха днем и ночью. Мирные жители вынуждены скрываться в подвалах домов», - заявил Зейд Раад аль-Хусейн.

Восточная Гута является стратегически важной территорией для всех сторон конфликта в Сирии. Контролирующие эту территорию повстанцы могут вести отсюда обстрел и наносить ракетные удары по жилым кварталам Дамаска, что также приводит к жертвами среди мирного населения сирийской столицы.
ForUm

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