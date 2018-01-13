В течение 2017 года полицейские пресекли деятельность 172 организованных преступных групп и преступных организаций, что является самым высоким показателем за последние 5 лет, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Сейчас приоритетными направлениями борьбы полиции с организованной преступностью является выявление, расследование, пресечение и предупреждение правонарушений, совершаемых участниками организованных преступных группировок и организаций. Поэтому в течение 2017 году полицейские пресекли деятельность 172 организованных преступных групп (ОПГ) и преступных организаций (ПО). Это в 1,7 раза больше, чем в 2016 году. Кроме того, в прошлом году полиция разоблачила 13 бандгруппировок, что является самым высоким показателем за последние 5 лет», –говорится в сообщении.

Также, по данным Нацполиции, в 2017 году правоохранители раскрыли 1953 преступления, совершенных в составе ОПГ и ПО. В частности, сотрудники полиции обнаружили 665 лиц, совершивших преступления данным образом. Это самый высокий показатель за период с 2013 по 2017 год.

«Согласно данным анализа, одной из актуальных угроз для Украины является деятельность трансграничной организованной преступности. В 2017 году полиция обнаружила семь организованных групп и преступных организаций с транснациональными связями. Так, одним из самых резонансных разоблачений 2017 стала совместная украинско-немецкая операция по задержанию преступной группы угонщиков элитных автомобилей из Европы», – подчеркнули в полиции.

Также отмечается, что 27% уличенных полицией ОПГ в 2017 году были причастны к незаконному обороту наркотиков. Так, в марте полиция задержала организованную преступную группу из числа подготовленных спортсменов. Злоумышленники занимались не только наркобизнесом, но и разбойными нападениями, похищением людей, запугиванием, вымогательством и контрабандой.

«За 2017 год полиция обнаружила 13 преступлений в сфере использования компьютеров и сетей электросвязи. Так, в июле в Запорожье полицейские задержали членов ОПГ, подозреваемых в совершении в течение нескольких лет более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, им инкриминируют вмешательство в работу закрытых компьютерных систем, конвертация и легализация незаконно полученных денежных средств, похищение и избиение людей», – сказано в сообщении.