Президент Петр Порошенко подписал указ «О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что Президент издал соответствующий документ с целью обеспечения соблюдения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, усиления защиты их личных и имущественных прав.

Президент определил необходимость введения денежной компенсации детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа ща принадлежащие им для получения жилые помещения и соответствующей субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату такой компенсации.

Кроме того, с целью обеспечения жильем этой категории детей, правительству поручено предусматривать ежегодно в государственном бюджете расходы для строительства малых групповых домов, домов поддержанного проживания, жилья для детских домов семейного типа, социального жилья.

Кабинет Министров также должен проработать вопрос о разработке типовых проектов и требований для строительства малых групповых домов, домов поддержанного проживания, детских домов семейного типа, в том числе с учетом потребностей лиц с инвалидностью.

Правительству также поручено решить в установленном порядке вопрос о повышении размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях граждан.

Областным и Киевской городской государственным администрациям в частности поручено принимать меры по своевременному выявлению детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, предоставлению им соответствующего статуса, устройства в семейные формы воспитания, созданию с этой целью патронатных семей и распространения практики наставничества.

Также с целью повышения профессионального уровня работников служб по делам детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи Президент определил необходимость внедрения программ их подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации деятельности, а также указал на необходимость соблюдения требований законодательства по штатной численности и недопущения ликвидации таких служб и центров.