На окраине Праги рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в дерево у обочины.

В результате аварии погибли три человека, 45 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, сообщает Укринформ.

По данным издания, погибли водитель автомобиля и два человека в автобусе. Из 45 раненых пять находятся в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших – двое детей, которые получили серьезные травмы головы, были введены в состояние искусственной комы и переведены на искусственную вентиляцию легких.

Несколько пассажиров оказались зажаты внутри автобуса.

Из-за плохой погоды тяжелораненых не удалось отправить в больницу вертолетом.

Полиция перекрыла дороги в районе ДТП, начато расследование обстоятельств происшествия.