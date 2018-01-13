На окраине Праги рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после чего врезался в дерево у обочины.
В результате аварии погибли три человека, 45 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, сообщает Укринформ.
По данным издания, погибли водитель автомобиля и два человека в автобусе. Из 45 раненых пять находятся в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших – двое детей, которые получили серьезные травмы головы, были введены в состояние искусственной комы и переведены на искусственную вентиляцию легких.
Несколько пассажиров оказались зажаты внутри автобуса.
Из-за плохой погоды тяжелораненых не удалось отправить в больницу вертолетом.
Полиция перекрыла дороги в районе ДТП, начато расследование обстоятельств происшествия.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время