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Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует ухудшение погодных условий 18 и 21-22 января.

Об этом во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передают Українські Новини.

«18 января мы ожидаем прохождения через центральную часть Украины, кроме востока и запада, достаточно активной пары циклонов, которые приведут к выпадению сильного, местами очень сильного снега. Налипания мокрого снега, усиления скорости ветра, к метелям», - сказал он.

Кульбида отметил, что 18 января ожидается увеличение снежного покрова на 10-20 см.

Также он сообщил, что 21-22 января ожидается прохождение циклона с Балкан, что также вызовет ухудшение погодных условий, выпадение снега попеременно с дождем, усиление ветра до 15-24 м/с и колебание температур.

При этом существенного снижения температуры в указанные даты не ожидается.

Напомним, в Украине к концу января ожидается значительное похолодание до 20-25 градусов мороза.
ForUm

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