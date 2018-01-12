Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 401 336 нарушений режима прекращения огня в 2017 году.

Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщают Українські Новини.

«В прошлом году миссия ОБСЕ зафиксировала 401 336 нарушений режима прекращения огня. Для сравнения в 2016 году это число составило 320 130», - сказал Хуг.

Он также проинформировал, что в 2017 году миссией зафиксировано 4 065 случаев размещения вооружения в нарушение линий вывода, определённых достигнутыми в Минске (Беларусь) договорённостями, в то время как в 2016 году эта цифра составила 3 099.

Кроме того, в 2017 году миссия столкнулась с 2 422 случаями ограничения свободы передвижения наблюдателей, в 2016 году - зафиксировано 1 950 таких случаев.

По словам Александра Хуга, по 500 нарушений режима прекращения огня зарегистрировано ежедневно с 28 декабря.

«Не было ни одного дня без режима прекращения огня. Стороны не полностью выполнили взятые на себя обязательства относительно перемирия», - сказал Хуг.

По его словам, если сравнивать эти цифры с высокими показателями насилия, которые были зафиксированы до подтверждения приверженности сторон к перемирию, текущие показатели являются относительно низкими.

«То, что мы видим - это хорошо отработанный сценарий насилия, который предусматривает резкое уменьшение нарушений режима прекращения огня, после чего настаёт медленный рост нарушений, что в результате приводит к эскалации. Мы уже видим признаки того, что началась фаза эскалации, зафиксировав почти 2 тыс. нарушений за период с 17:00 вторника (9 января) до 17:00 среды (10 января) на этой неделе, а также тысячи на протяжении следующих суток», - отметил Хуг.