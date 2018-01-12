В Хортицком районе Запорожья неизвестные среди улицы в упор расстреляли предпринимателя, отобрав у него деньги.

Инцидент произошел сегодня, 12 января, около полудня. Известно, что злоумышленники на автомобиле «Ланос» преградили путь бизнесмену, выстрелили в него несколько раз и скрылись. Пострадавшего забрала «скорая» помощь, сообщает УНИАН.



Также известно, что предприниматель занимался торговлей мяса и у него при себе была дневная выручка, которую забрали нападавшие. В Запорожье объявлен план-перехват «Сирена» - полицейские ищут автомобиль, на котором скрылись злоумышленники.

В Главном управлении Национальной полиции Украины в Запорожской области факт стрельбы и ограбления подтвердили, однако от каких-либо комментариев отказались.



