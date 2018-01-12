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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности встречиВладимира Путина со спецпредставителем по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Виктором Медведчуком. 
«Я лишь могу подтвердить, что такая встреча была. Вы знаете, что Медведчук занимается гуманитарными вопросами, уполномочен ими заниматься, в том числе. Он является одним из инициаторов и активных исполнителей… обмена удерживаемыми лицами. Он неоднократно эти темы обсуждал напрямую с президентом», — сказал Песков, сообщает Golos.ua.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что 10 января состоялась встреча Медведчука с президентом РФ, в ходе которой обсуждалась украинская повестка дня. В частности, говорили о втором этапе обмена пленными между Киевом и ОРДЛО, а также освобождении граждан Украины, осужденных на территории Российской Федерации, реальных перспективах ввода на Донбасс миротворческого контингента ООН и его приемлемом формате, перспективах выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины в целом.

Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Представители ОРДЛО освободили 74 человека, на территорию самопровозглашенных республик вернулись 233 человека.

Как заявлял ранее Виктор Медведчук, о том, когда и по какой формуле состоится второй этап обмена, станет известно в ходе переговоров.
ForUm

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