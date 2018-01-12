О «неравноценности» обмена, состоявшегося 27 декабря, говорят люди, которые либо вообще не имеют понятия о состоявшихся обменах, либо сознательно занимаются политическими спекуляциями. Об этом в интервью «КП в Украине« заявил Виктор Медведчук.

Политик назвал реальную цифру ― сколько человек Украина отдала и сколько вернула на самом деле.

««233 на 74». Вместо 306 человек мы отдали 233 (без замещения освобожденных от наказания и тех, кто отказался от обмена, в том числе и 4 человека, которые отказались в день обмена), а вернули 74 человека», — пояснил В. Медведчук.

Что касается распространенной в СМИ информации о 73 освобожденных с учетом оставшейся в Донецке женщины, то эта цифра, по словам Медведчука, недостоверна.

«СМИ дают недостоверную информацию. Могу сказать, что женщина, о которой вы говорите, военнослужащая Нацгвардии, действительно отказалась возвращаться в Украину. Но сегодня она находится на свободе и, должен отметить, была освобождена только потому, что попала в наши списки на обмен по формуле «306 на 74». Хочу еще раз подчеркнуть, что эта женщина освобождена от наказания и сейчас находится на свободе в Донецке, так как родом оттуда», — пояснил политик.

Лидер «Украинского выбора» также прокомментировал заявления о том, что обмен «233 на 74» был неравноценным.

«Это говорят люди, которые либо вообще не имеют понятия о переговорном процессе и состоявшихся обменах, либо сознательно занимаются политическими спекуляциями. Как правило, Луганск и Донецк начиная с 2014 года отдавали нам больше, чем забирали. Были случаи, когда ОРДО и ОРЛО в одностороннем порядке освобождали лиц, которых разыскивает Украина. В любом случае эта пропорция ранее была в пользу Украины, тем более что сейчас мы исходили из пропорции того числа людей, которые остались и удерживаются по обе стороны на момент обмена», — рассказал Виктор Медведчук.

Напомним, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему были освобождены 478 человек ― как военнослужащие, так и гражданские лица, а также удалось вернуть в Украину осужденных в РФ украинцев Юрия Солошенко, Геннадия Афанасьева и Надежду Савченко.