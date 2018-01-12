Председателем наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» избрана Клэр Споттисвуд, сообщает пресс-служба компании.

Должность заместителя председателя наблюдательного совета продолжает занимать Владимир Демчишин, который выполняет эти полномочия с 18 апреля 2017 года.

В заседании набсовета 22 декабря участвовали все члены наблюдательного совета, а именно: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Кудрицкий, Сергей Попик и Владимир Демчишин (Украина).

Во время следующего заседания будут рассмотрены вопросы назначения председателей и формирование четырех комитетов наблюдательного совета. Оно запланировано на конец января 2018 года.

Клер Споттисвуд имеет большой опыт работы в газовом секторе, работала председателем регуляторного органа Великобритании по вопросам газоснабжения (Ofgas) в течение 1993-1998 годов, когда проходило разделение компании «British Gas» и либерализация рынка газа в Великобритании.

В течение последних 20 лет получила существенный опыт в должности независимого директора в публичных и непубличных компаниях. Кроме того, работала экономистом в Королевской казне Великобритании, Министерстве экономики и финансов Великобритании, которое отвечает за формирование и осуществление финансово-экономической политики правительства, преподавала в Лондонской школе бизнеса.

Споттисвуд получила степень магистра по экономике в Йельском университете и степень магистра математики и экономики в Кембриджском университете.