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В ходе самого масштабного обмена пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук сообщил о подготовке ко второму этапу обмена. Как скоро он может состояться, выясняли журналисты Украинской службы BBC.

ВВС напоминает: о возможных деталях второго этапа российские СМИ писали еще в конце ноября 2017 года, ссылаясь на Медведчука.

«По его словам, во время второго этапа Киев должен передать 80 задержанных в обмен на 20 заключенных  «ДНР» и  «ЛНР», — пишет BBC.

Как известно, 15 ноября Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Путину с просьбой посодействовать обмену, после чего российский президент провел телефонный разговор с лидерами самопровозглашенных республик.

Представители «ДНР» и «ЛНР» также говорят о возможности проведения второго этапа обмена.

«Например,  «лидер ДНР» Александр Захарченко перед декабрьским обменом заявлял: «Подтверждено, что еще остаются там (на подконтрольной Украине территории. — Ред.) люди, которых нет в списках. Медведчук подтвердил, что это первый этап, работа в этом направлении будет продолжена. Считаю, что в Минске мы будем поднимать эту тему», ― пишет ВВС.

В то же время Виктор Медведчук в комментарии журналистам отметил, что второй этап обмена в силу объективных причин будет сложным.

«Второй этап будет очень сложным, потому что те, кто остался из 80 человек (кого запрашивает Донецк и Луганск. — Ред.) — это люди, которые привлекаются за особо тяжкие преступления. Не в простых преступных деяниях обвиняются и те, кого мы разыскиваем и хотим получить, в частности, установлены 29 человек. Поэтому здесь будет сложность», — пояснил политик. 
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