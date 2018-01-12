Транспортная полиция РФ опровергла информацию о минировании поезда, следовавшего в Россию с оккупированной территории Донецкой области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

«Размещенная в ряде СМИ и соцсетях информация о прибытии заминированного поезда на железнодорожную станцию Валуйки-Сортировочные в Белгородской области не соответствует действительности», - отметили в ведомстве.

При этом сотрудники правоохранительных органов с места происшествия изъяли гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала. «Угрозы для движения поезда она не представляла», - утверждают в транспортной полиции.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что в Белгород с территории «ДНР» пришел заминированный поезд, на боковой раме одного из вагонов которого была закреплена граната.