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Все, к чему прикасается «русский мир», приходит в негодность, заявила первый вице-спикер Ирина Геращенко, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о намерении вернуть украинскую военную технику из Крыма.

«Крым за корабли не продаем, не сдаем и не меняем. Да, это наши корабли, украденные Путиным. Доведенные до ужасного состояния, как и сам Крым, оккупантами. Все, к чему прикасается русский мир, приходит в негодность», - написала она в Facebook.

«Мы вернем Крым и всю украинскую собственность там, в том числе и корабли», - резюмировала первый вице-спикер.

Напомним, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, но она «в плачевном состоянии». По его словам, речь идет о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся украинская военная техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал заявление президента РФ Владимира Путина о намерении вернуть украинскую военную технику из Крыма «унизительной подачкой».
ForUm

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