ПАО «Укргаздобыча» активизирует работу по доразведке существующих месторождений в западном регионе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Для увеличения добычи газа в западном регионе «Укргаздобыча» активизирует работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ «Львовгаздобыча», - отмечается в сообщении.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUkrgasvydobuvannya%2Fposts%2F860561040735381&width=500" width="500" height="759" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>
«Большой газ должен вернуться в Западный регион», - отметил директор по геологических вопросов ПАО «Укргаздобыча» Мирон Кучер во время рабочей поездки на промышленные объекты области.
В планах УГВ проведения разведочного бурения на 6 месторождениях «Львовгаздобычи».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время