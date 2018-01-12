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ПАО «Укргаздобыча» активизирует работу по доразведке существующих месторождений в западном регионе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Для увеличения добычи газа в западном регионе «Укргаздобыча» активизирует работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ «Львовгаздобыча», - отмечается в сообщении.

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«Большой газ должен вернуться в Западный регион», - отметил директор по геологических вопросов ПАО «Укргаздобыча» Мирон Кучер во время рабочей поездки на промышленные объекты области.

В планах УГВ проведения разведочного бурения на 6 месторождениях «Львовгаздобычи».
ForUm

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