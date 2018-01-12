также в разделеЭкономика
Канмин намерен повысить украинцам с большим стажем 29
В Нацбанке рассказали, когда повысится курс гривни 73
Набсовет «Нафтогаза» возглавила британка Споттисвуд 9
Bloomberg: Европа потеряют миллиарды при закупках Украиной газа у РФ 85
В обменниках курс доллара подскочил до 28,75 гривни 70
«Укргаздобыча» активизирует доразведку газа в западном регионе 49
Ощадбанк предоставил НАБУ часть документов по делу о спецконфискации 27
Цены на украинских АЗС снова выросли 57
Рынок криптовалют в Украине берут под госконтроль 103
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда 41
Курс гривни продолжает стремительно падать 402
Кабмин на 25% повысил зарплаты учителям 121
Главой правления «ПриватБанка» избрали чеха Крумханзла 56
В НБУ прокомментировали расследование о выводе «денег Януковича» 57
«ПриватБанк» может возглавить чех 46
СМИ: Компания Гонтаревой причастна к выведению Януковичем $1,5 миллиарда 158
Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины до 2020 35
СМИ: Суд заморозил активы Ахметова в Нидерландах 51

Снежнянский машиностроительный завод, который расположен на временно неподконтрольной Украины территории, передан под управление иностранной компании, сообщил в комментарии Донбасс.Реалии народный депутат, до 2013-го года председатель правления ОАО «Мотор Сич» и владелец 14,99% акций предприятия Вячеслав Богуслаев.

По его словам, Снежнянский машиностроительный завод остается под контролем «Мотор Сичи».

«Собственность осталась у нас. Это управление, это не собственность. Мы передали завод в управление другой компании. Мы не можем там работать в соответствии с законами Украины. Мы наняли компанию, которая управляет нашим заводом. Но завод находится в полном подчинении и под полным контролем предприятия «Мотор Сич», - сказал он.

При этом Богуслаев не уточнил, в какой именно стране зарегистрировано управляющая компания.

«Продукцию мы покупаем, но не через «границу» (линию разграничения, - ред.) - наше правительство нам запрещает развиваться, поэтому будем покупать продукцию Снежнянского завода в другой стране», - пояснил он.

11 января публичное акционерное общество «Мотор Сич» на своем сайте заявило о потере с 20 декабря контроля над управлением активами обособленного подразделения «Снежнянский машиностроительный завод». «Совет директоров Общества обратился в соответствующие государственные органы с сообщением о временной потере контроля. Органами акционерного общества принимаются меры по обеспечению сохранности активов этого предприятия», - говорится в заявлении.

Профильной продукцией Снежнянского машиностроительного завода являются лопатки и диски для газотурбинных двигателей, используемых в двигателях «Мотор Сичи». Город Снежное, где расположено это обособленное подразделение, после 2014 года оказался на оккупированной территории.

15 марта прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

70
Теги