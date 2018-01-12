Снежнянский машиностроительный завод, который расположен на временно неподконтрольной Украины территории, передан под управление иностранной компании, сообщил в комментарии Донбасс.Реалии народный депутат, до 2013-го года председатель правления ОАО «Мотор Сич» и владелец 14,99% акций предприятия Вячеслав Богуслаев.

По его словам, Снежнянский машиностроительный завод остается под контролем «Мотор Сичи».

«Собственность осталась у нас. Это управление, это не собственность. Мы передали завод в управление другой компании. Мы не можем там работать в соответствии с законами Украины. Мы наняли компанию, которая управляет нашим заводом. Но завод находится в полном подчинении и под полным контролем предприятия «Мотор Сич», - сказал он.

При этом Богуслаев не уточнил, в какой именно стране зарегистрировано управляющая компания.

«Продукцию мы покупаем, но не через «границу» (линию разграничения, - ред.) - наше правительство нам запрещает развиваться, поэтому будем покупать продукцию Снежнянского завода в другой стране», - пояснил он.

11 января публичное акционерное общество «Мотор Сич» на своем сайте заявило о потере с 20 декабря контроля над управлением активами обособленного подразделения «Снежнянский машиностроительный завод». «Совет директоров Общества обратился в соответствующие государственные органы с сообщением о временной потере контроля. Органами акционерного общества принимаются меры по обеспечению сохранности активов этого предприятия», - говорится в заявлении.

Профильной продукцией Снежнянского машиностроительного завода являются лопатки и диски для газотурбинных двигателей, используемых в двигателях «Мотор Сичи». Город Снежное, где расположено это обособленное подразделение, после 2014 года оказался на оккупированной территории.

15 марта прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.