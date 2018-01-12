В Чехии сегодня начинается первый тур выборов президента страны. Голосование продлится 12 и 13 января.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Aktualne.

В пятницу, 12 января, избирательные участки будут работать с 14:00 до 22:00 по местному времени, а в субботу проголосовать можно будет с 08:00 до 14:00. Ожидается, что предварительные итоги будут обнародованы в субботу вечером.

На пост президента претендуют девять кандидатов, но основная борьба развернется между нынешним президентом Земаном и бывшим главой Академии наук Чехии Иржи Драгошем.

Согласно последним соцопросам, Земан может набрать 42-45% голосов избирателей, Драгоша поддерживают около 40% избирателей. Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, через две недели состоится второй тур, в котором примут участие два претендента с наибольшим количеством голосов.