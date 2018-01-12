О том, какие сложности возникли на завершающем этапе переговоров по обмену, в интервью изданию «КП в Украине» рассказал Виктор Медведчук.

По словам политика, несмотря на то, что списки были согласованы еще в августе-сентябре, формулу обмена пришлось менять.

«Во-первых, украинская сторона в одностороннем порядке исключила из уже утвержденного и согласованного с ОРДО и ОРЛО списка 18 человек. Из них 5 человек, как выяснилось, обвиняются в совершении особо тяжких преступлений (раньше этой информации не было в центре СБУ, который занимается технической подготовкой к обмену), еще 13 человек - иностранцы (один гражданин Бразилии и 12 граждан России). Учитывая это, украинская сторона заменила 18 человек, исключенных из списка, другими 18 лицами, которые удерживаются в Украине и которых разыскивают представители ОРДО и ОРЛО», — сообщил Медведчук.

Он также отметил, что на момент окончательной договоренности 25 декабря 40 человек уже отбыли наказания, назначенные приговорами судов, а 29 человек из «списка 306» отказались от обмена уже после того, как была проведена верификация.

«…Представители Донецка и Луганска потребовали замещения их другими лицами. Это были самые сложные вопросы, по которым мы не могли найти компромиссное решение, в результате чего процесс обмена был практически остановлен», — рассказал лидер «Украинского выбора».

Медведчук подчеркнул: заменить несколько десятков человек Украина не могла.

«80 из 386 человек, которые оставались в Украине и не были включены в список, обвинялись в совершении особо тяжких преступлений, а потом их не могли включить в список на обмен, так как освобождение 306 человек (с чем я и обратился к президенту России Владимиру Путину) в этом и заключалось, чтобы освободить только тех, кто не совершал особо тяжких преступлений», — пояснил он.

Переговоры с 21 по 25 декабря с руководством РФ и руководителями ОРДЛО как раз и касались решения всех этих вопросов, уточнил лидер «Украинского выбора».

«Надо было убедить руководителей ОРДО и ОРЛО согласиться на этот обмен по формуле «306 на 74» без замещения указанных лиц (40 и 29). То есть речь шла о том, чтобы провести этот обмен как акт гуманизма и милосердия.

Я неоднократно об этом говорил, но хочу подчеркнуть еще раз: без активного участия президента РФ, без поддержки Русской православной церкви это было бы невозможно. Если бы не их роль в переговорном процессе и понимание ситуации со стороны Захарченко и Пасечника (в том числе и на завершающем этапе) — обмен бы не состоялся», — подчеркнул Медведчук.

Как известно, обменом пленными спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук занимается с декабря 2014 года. Благодаря ему освобождены 478 человек, среди которых военные и гражданские лица; кроме того, осужденные в РФ Юрий Солошенко, Геннадий Афанасьев и Надежда Савченко вернулись в Украину.