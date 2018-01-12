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По информации разведки штаба АТО, руководящий состав 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК так называемой «ЛНР» уничтожил тела двух погибших боевиков методом подрыва.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, это сделано с целью сокрытия фактов гибели двух подчиненных и невыплаты денежной компенсации.

«Таким образом, главари российско-оккупационного подразделения в очередной раз скрыли факты перед высшим руководством о потерях среди личного состава. В дальнейшем они планируют получать их зарплату, причислив погибших в списки пропавших без вести», - заявили в штабе.

6 отдельный мотострелковый полк 2 АК так называемой «ЛНР» ведет боевые действия против подразделений Вооруженных сил Украины на луганском направлении в районе города Попасная.
ForUm

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