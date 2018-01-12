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Президент США Дональд Трамп заявил об отмене своего рабочего визита в Великобританию, запланированного на конец февраля. Об этом он написал в Twitter.

«Причина, по которой я отменил мою поездку в Лондон, заключается в том, что я не поддерживаю решение администрации Обамы продать за гроши, возможно, одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое (здание посольства, - ред.) в отдаленном районе за 1,2 млрд долл. Это плохая сделка. Хотел, чтобы я разрезал ленточку, - нет!» - написал Трамп.

 


 

 

абочий визит Трампа в Великобританию должен был состояться 26-27 февраля, в ходе которого была запланирована его встреча с премьер-министром страны Терезой Мэй.

По данным американских СМИ, если Трамп не прилетит в Великобританию, здание посольства откроет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
ForUm

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