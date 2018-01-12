Президент США Дональд Трамп заявил об отмене своего рабочего визита в Великобританию, запланированного на конец февраля. Об этом он написал в Twitter.

«Причина, по которой я отменил мою поездку в Лондон, заключается в том, что я не поддерживаю решение администрации Обамы продать за гроши, возможно, одно из лучших посольств в Лондоне только для того, чтобы затем построить новое (здание посольства, - ред.) в отдаленном районе за 1,2 млрд долл. Это плохая сделка. Хотел, чтобы я разрезал ленточку, - нет!» - написал Трамп.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.





абочий визит Трампа в Великобританию должен был состояться 26-27 февраля, в ходе которого была запланирована его встреча с премьер-министром страны Терезой Мэй.

По данным американских СМИ, если Трамп не прилетит в Великобританию, здание посольства откроет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.