Украинский самолет Ан-124-100 «Руслан» ГП «Антонов» успешно завершил полет из Лос-Анджелеса в штат Флорида, во время которого перевез крупногабаритний груз для аэрокосмической компании SpaceX.

Об этом свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar24, передает Укринформ.

Согласно данным портала, украинский самолет преодолел 3 613 км в течение 4,5 часов и приземлился в Тайтусвилле — городе на востоке штата Флорида, на побережье Атлантического океана.

Как сообщалось, ГП «Антонов» помогает компании SpaceX в перевозке составляющих ракеты Falcon 9. Речь идет о части головного обтекателя ракеты с габаритами 1788 см на 564 см на 417 см и весом примерно 28,1 тонны.