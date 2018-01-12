Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану не видит проблемы в том, что его страна выдает паспорта гражданам Украины, несмотря существующий запрет на это в украинском гражданстве.

Об этом он заявил в Черновцах на совместной с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Что касается двойного гражданства, не существует никаких норм международного права или определенных практик, которые не позволяли бы или запрещали двойное гражданство. Это право каждого государства – предоставлять простое единое или двойное гражданство», - сказал Мелешкану.

Он также отказался назвать количество уже выданных гражданам Украины румынских паспортов, сославшись на норму румынского законодательства, обеспечивающего международное право на защиту личных данных.

Наконец Мелешкану отметил, что не понимает «интереса к этому вопросу на сегодняшней встрече».

В то же время министр иностранных дел Украины заявил, что выдача паспортов Румынии не поможет румынской общине достичь евроинтеграции.

«Я, как правило, стараюсь не проводить параллели, поскольку они в международных отношениях неуместны, но хочу вспомнить, что я сказал в Будапеште, когда меня спросили по аналогичной ситуации с Венгрией. Я сказал четко: я считаю, что венгерской общине путем выдачи паспортов помочь не удастся. И евроинтеграции этой общине таким образом не добиться. Также мы ведем диалог с нашими румынскими друзьями. И я говорил и предшественникам господина Мелешкану, и господину Мелешкану: путем выдачи паспортов мы не достигнем евроинтеграции румынской общины. Мы это достигнем путем вхождения Украины в Европейский Союз», - подчеркнул Климкин.

В этом контексте он напомнил, что его румынский коллега на торжествах по случаю открытия школы в селе Йорданешты отметил, что Украина будет членом Евросоюза.

«И именно это – путь вперед. Румыния, кстати, очень последовательно это поддерживает. И я считаю, что только это – путь вперед, а не какая-то раздача паспортов где-то под столом. Это все вопросы, которые обязательно в нашем кругу диалоге - так же, как и вопрос о законе «об образовании» - будут урегулированы», - отметил глава МИД.

Как известно, Румыния активно выдает румынские паспорта гражданам Украины. По румынскому законодательству, право на получение гражданства, в том числе, имеют прямые потомки людей, проживавших на территории нынешней Черновицкой области с 1918 по 1940 года, которая в то время входила в состав Румынии.

Вопрос о выдаче Венгрией и Румынией паспортов гражданам Украины обострился на фоне ситуации вокруг принятого 5 сентября 2017 Верховной Радой закона об образовании.