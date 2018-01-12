Министерство обороны Украины опровергает обвинения российского Генштаба о якобы причастности Украины к атаке на базы РФ в Сирии и называет их очередным фейком и информационной атакой.

Об этом Укринформу заявила пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир.

«Это очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения», - сказала Кушнир.

По ее словам, эта информационная атака делается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске.

Как сообщили российские СМИ, генштаб вооруженных сил России допустил, что Украина может быть причастна к атаке на свои базы в Сирии. Как заявил начальник управления строительства и развития БПЛА генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков, предыдущие исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, который превосходит по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе в Украине на шосткинском заводе химических реактивов. Новиков заявил, что сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны-производителя.

8 января в минобороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам «одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации».