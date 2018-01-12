также в разделеОбщество
В НБУ назвали причину роста цен выше прогнозируемого 8
Гройсман предложил Путину вернуть военную технику вместе с Крымом 17
Депутат Одесского облсовета пытался дать взятку детективу НАБУ 17
«Укравтодор» назвал дороги, которые отремонтируют в этом году 15
В Украину идут сильные морозы 59
С начала АТО саперы ВСУ обезвредили на Донбассе 177 тысяч взрывоопасных предметов 14
Медведчук назвал точное количество освобожденных 42
СМИ: ВСУ начинают подготовку операторов Javelin 17
В оккупированном Донецке пропала мобильная связь с Украиной 93
В России опровергли информацию о «заминированном» поезде из «ДНР» 31
В Харькове задержали военного за «отжим» авто 86
МИД отреагировал на заявление Путина о возврате военной техники Украине 216
ВВС: О втором этапе обмена Медведчук сообщил еще в конце ноября 43
В польской компании объяснили, почему одели украинцев в сине-желтую униформу 44
Украина открывает за рубежом 10 визовых центров 51
Штаб: Боевики ради наживы взорвали тела своих погибших 87
Медведчук об обмене: Без активного участия президента РФ и поддержки РПЦ это было бы невозможно 31
Свидетельства сгорели: Точную причину пожара в «Виктории» установить невозможно 72

Министерство обороны Украины опровергает обвинения российского Генштаба о якобы причастности Украины к атаке на базы РФ в Сирии и называет их очередным фейком и информационной атакой.

Об этом Укринформу заявила пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир.

«Это очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения», - сказала Кушнир.

По ее словам, эта информационная атака делается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске.

Как сообщили российские СМИ, генштаб вооруженных сил России допустил, что Украина может быть причастна к атаке на свои базы в Сирии. Как заявил начальник управления строительства и развития БПЛА генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков, предыдущие исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, который превосходит по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе в Украине на шосткинском заводе химических реактивов. Новиков заявил, что сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны-производителя.

8 января в минобороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам «одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

99
Теги