также в разделеПолитика
Песков: Медведчук неоднократно обсуждал обмен напрямую с Путиным 18
Кабмин отменил реформу ГФС и таможни 51
Геращенко: Крым за корабли не меняем 54
Гройсман считает, что проблема коррупции в Украине преувеличена 41
США: Россия продолжает запугивать наблюдателей ОБСЕ на Донбассе 44
Чубаров назвал заявление Путина «унизительной подачкой» 70
Путин: Россия готова передать Украине военную технику из Крыма 168
В РФ намекнули на причастность Украины к атаке на базы в Сирии 83
Медведчук: Диалогу между Киевом и Москвой будут аплодировать во всем мире 186
Новый глава МИД Польши намерен уладить проблемы в отношениях с Украиной 45
Порошенко поставил представителям Украины в ТКГ новые задачи 57
ЕС требует от Украины срочно создать антикоррупционный суд 70
СБУ допросила Саакашвили 51
Дещица: Новые польские министры работали в одной команде с предшественниками 55
Климкин отреагировал на смену главы МИД Польши 128
Порошенко поблагодарил полицию за расследование убийства Ноздровской 56
Скандальный Ващиковский уволен с должности главы МИД Польши 90
Украина продолжит выносить на Генассамблею ООН резолюции по Крыму 77

Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация на Донбассе перешла в состояние замороженного конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств, сообщает ТАСС.

«Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена», - заявил он. 

«Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы Минские соглашения, в полном объеме – не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так, чтобы это устроило и тех, кто проживает на Донбассе, со всем, что там прописано – с законом об особом статусе Донбасса», - сказал Путин.

По его оценке, на данный момент в российско-украинских отношениях «абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, между частями фактически одного и того же народа складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня».

Путин обратил внимание на тот факт, что «несмотря на все сложности и проблемы, торговый оборот между Россией и Украиной за прошлый год вырос, и вырос значительно». «Это хороший признак того, что у нас есть такие фундаментальные ресурсы для восстановления отношений в целом», - полагает он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

140
Теги