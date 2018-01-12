Россия не заинтересована в том, чтобы ситуация на Донбассе перешла в состояние замороженного конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств, сообщает ТАСС.

«Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена», - заявил он.

«Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы Минские соглашения, в полном объеме – не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так, чтобы это устроило и тех, кто проживает на Донбассе, со всем, что там прописано – с законом об особом статусе Донбасса», - сказал Путин.

По его оценке, на данный момент в российско-украинских отношениях «абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, между частями фактически одного и того же народа складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня».

Путин обратил внимание на тот факт, что «несмотря на все сложности и проблемы, торговый оборот между Россией и Украиной за прошлый год вырос, и вырос значительно». «Это хороший признак того, что у нас есть такие фундаментальные ресурсы для восстановления отношений в целом», - полагает он.