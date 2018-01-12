Следствие получило результаты пожарно-технической экспертизы пепелища, оставшегося от спального корпуса детского лагеря «Виктория», где в сентябре 2017 погибли три девочки.

Специалисты утверждают: пожар был настолько сильным, что почти все свидетельства сгорели и точную причину установить невозможно, пишет Думская.

«В документе указаны четыре версии – занесение огня извне, то есть поджог, разогретый предмет (например, кипятильник худрука хореографического коллектива Татьяны Егоровой, — Ред.), возникновение пожара от открытого огня, например, свечки, четвертая — короткое замыкание электрооборудования», — сказала спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба.

Напомним, сразу после трагедии появилось три предварительных версии случившегося: нарушение правил пожарной безопасности, поджог и возгорание из-за электрических приборов. Позже возможность намеренного поджога исключили.

Расследование проводится в трех основных направлениях, которые не исключают друг друга: служебная халатность чиновников и спасателей, возможные махинации при реконструкции лагеря и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель детей. Производство по последнему прокуратура уже готова передать в суд. В деле 85 томов.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога. Однако в ноябре он вышел под залог в 128 тыс. грн.

28 ноября Приморский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области об отстранении Саркисяна от занимаемой должности.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки.