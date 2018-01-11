Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предложил законодательно ограничить ведение программ на ТВ политиками. Об этом говорится в заявлении регулятора.

«Очень важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Нацсовета, должно стать законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями. Это явление сегодня приобрело большой размах – оно нивелирует журналистику, отбрасывает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы», - отметили в Нацсовете.

Помимо прочего, это также противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает ввести штрафные санкции или уголовную ответственность для отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, признанной агрессором.

Этот вопрос, как и другие предложения, Нацсовет предлагает Верховной Раде урегулировать в короткие сроки.