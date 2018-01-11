Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту разглашения имен детективов Национального антикоррупционного бюро под прикрытием.

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, передает Укринформ.

«СБУ возбудила уголовное дело по факту разглашения государственной тайны», - сказал он.

Кривенко добавил, что из-за разглашения имен детективов под прикрытием НАБУ и САП были вынуждены остановить около 10 спецопераций.

«До 10 уголовных производств под прикрытием было остановлено... Мы понимали, что не стоит продолжать и ставить под угрозу жизни наших агентов и лиц, сотрудничавших со следствием», - сказал он.

Как сообщалось, 29 ноября на сайте Государственной миграционной службы появилась информация о задержании агента НАБУ при попытке дать взятку первому заместителю председателя ГТС.

В НАБУ заявили, что детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию по разоблачению коррупционной схемы.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

Сытник также заявил, что все операции НАБУ под прикрытием сорваны.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко считает, что агенты НАБУ работают нелегально.