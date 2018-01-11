Издание EADaily, ссылаясь на источники в администрации президента РФ, сообщает, что 10 января украинский политик Виктор Медведчук встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

Источники издания рассказали о повестке переговоров Путина и Медведчука. По данным источников из администрации президента РФ, Медведчук и Путин обсуждали второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными «ДНР»-«ЛНР», а также вопросы освобождения граждан Украины, осужденных на территории РФ. Кроме того, обсуждались вопросы ввода миротворческого контингента на Донбасс и перспективы реализации Минских соглашений.

«В ходе встречи президент РФ и спецпредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске обсуждали украинскую повестку дня. В частности, говорили о втором этапе обмена пленными между Киевом и «ДНР»-«ЛНР», а также освобождении граждан Украины, осужденных на территории Российской Федерации, реальных перспективах ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс и приемлемом формате миротворческой миссии ООН, перспективах выполнения Минских соглашений и мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины в целом», - сообщило EADaily.

Как известно, по инициативе Медведчука 27 декабря состоялся самый масштабный обмен пленными между Киевом и ЛДНР, начиная с декабря 2014 года. Обмен прошел в пригороде Горловки под наблюдением представителей Международного комитета Красного Креста и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Украинская сторона передала на неподконтрольные территории 233 сторонника ДНР и ЛНР, взамен ДНР и ЛНР освободили и обменяли 74 граждан Украины из числа удерживаемых лиц.

EADaily напоминает, что переговоры по обмену пленными и удерживаемыми лицами сдвинулись с места после того, как 15 ноября 2017 года во время встречи с президентом РФ и патриархом Кириллом в Ново-Воскресенском монастыре (Московская область) Медведчук обратился за содействием к Путину.

«Массовый обмен согласно Минским соглашениям стал возможен после того, как Виктор Медведчук 15 ноября встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре в подмосковной Истре. Спецпредставитель Украины, который занимается переговорами по обмену пленными, попросил Путина повлиять на глав ЛНР и ДНР с тем, чтобы они согласились на массовый обмен пленными. В тот же вечер президент РФ провел телефонные переговоры с главами ЛНР и ДНР, которые подтвердили готовность осуществить обмен пленными и удерживаемыми лицами», - пишет EurAsia Daily.