Турецкая полиция арестовала мужчину, который мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского посла Андрея Карлова, сообщает газета Sabah.



Имя мужчины не называется, есть только инициалы — В.К.А, передает РИА Новости.

По информации источников издания, подозреваемый входит в организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). За связи с ней его уволили с госслужбы. Мужчину задерживали на некоторое время, но впоследствии освободили. Отмечается также, что арестованный пользовался программой ByLock, с помощью которой, по версии турецких властей, члены FETO обмениваются зашифрованными сообщениями.

Ранее по подозрению в причастности к убийству российского дипломата в Турции задержали пятерых человек: троих бывших полицейских, главу издательской группы Guru Medya Хайреддина Айдынбаша и организатора фотовыставки, на которой убили посла, Мустафу Тимура Озкана.

Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Нападавший на него полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был убит.