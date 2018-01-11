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Госпродпотребслужба обнаружила распространения на рынке Украины опасной продукции – стеклоомывателей «Зимний концентрат - 80» LEDOCOOL, которая по результатам экспертизы не соответствует требованиям по обеспечению ее безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, продукция не отвечает требованиям постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 27.12.2007 № 41, поскольку содержит в своем составе метиловый спирт (метанол), который может представлять серьезную угрозу здоровью людей, которые приобрели и/или намерены приобрести такую ​​продукцию.

Госпродпотребслужба вынесла решение о принятии ограничительных (корректирующих) мер путем изъятия стеклоомывателей из обращения и запрещении введения в обращение такой продукции на рынок Украины.

 
ForUm

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