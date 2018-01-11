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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 11 января принял решение назначить внеплановые проверки телеканалов «Интер» и СТБ за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что телеканалу «Интер» внеплановая проверка назначена по лицензии на многоканальное цифровое вещание в сети МХ-1 на обращение Службы безопасности Украины, а также гражданина Ковбыка М.М.

Мониторингом Национального совета зафиксировано, что 30.12.2017, 31.12.2017, 01.01.2018 телеканал «Интер» демонстрировал фильмы с участием Олега Табакова и Валентины Талызиной «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Телеканалу «СТБ» внеплановая проверка назначена по лицензии на многоканальное цифровое вещание в сети МХ-2 на обращение Службы безопасности Украины и граждан Ковбыка М.М. и Корнеева Е.Л.

Мониторингом Национального совета по 15.12.2017, 17 - 19.12.2017, 22.12.2017, 29.12.2017, 31.12.2017, 01.01.2018 зафиксировано, что телеканал «СТБ» демонстрировал фильмы «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Ирония судьбы, или С легким паром!», « Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» с участием Натальи Варлей, Валентина Талызина, Олега Табакова и Александра Михайлова.

В Нацсовете подчеркнули, что демонстрация фильмов, одним из актеров в которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, является признаком нарушения требований абзаца 10 части второй статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

После проведения внеплановых проверок Национальный совет примет соответствующие решения.

Кроме того, для того, чтобы рассмотреть ситуацию комплексно, регулятор решил обратиться к телеканалам с требованием предоставить записи праздничных эфиров и по другим лицензиям - эфирным и спутниковым. Обобщенные решения будут приняты после анализа эфиров по всем лицензиям вещателей.
ForUm

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