В Каланчацком районе Херсонской области зафиксирован массовый мор диких птиц Черного моря. Представители Государственной экологической инспекции в Херсонской области выехали на место происшествия и отобрали пробы воды в районе местных населенных пунктов, сообщает Минэкологии.

Результаты анализа будут готовы через несколько дней.

При этом специалисты не исключают версию, что птицы могли погибнуть на территории соседнего Крымского полуострова.

Первые сообщения об обнаружении большого количества погибших диких птиц на Херсонщине – преимущественно лысухи – начали поступать 7 января.

Специалисты ветеринарной медицины взяли пробы биоматериала птиц и направили их на исследование на инфекции Списка А Международного эпизоотического бюро (высокопатогенный грипп А и болезнь Ньюкасла (вирусная псевдочума птиц) в Государственный научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.