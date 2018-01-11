Апелляционный суд Киева перенес на 19 января рассмотрение апелляционной жалобы Генпрокуратуры на решение Печерского суда о мере пресечения лидеру партии «Рух нових сил» Михаилу Саакашвили. Такое решение огласил судья Олег Присяжнюк.

В начале заседания судья зачитал ходатайство Саакашвили, в котором тот просил перенести заседание в связи с тем, что часть депутатов, ранее изъявивших желание взять экс-председателя Одесской ОГА на поруки, находятся в отпусках, сообщает Укринформ.

«Поскольку суд определил необходимость присутствия народных депутатов (которые хотят взять на поруки Саакашвили. - Ред.), суд считает необходимым удовлетворить это ходатайство. 10 часов 19 января», - сказал Присяжнюк.

Напомним, 8 декабря 2017 года вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине.

Сам Саакашвили заявил, что его не финансируют олигархи и Россия.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

15 декабря 2017 года Генеральная прокуратура обжаловала это решение.