Сотрудники прокуратуры проводят уже тридцатый обыск в помещении Ирпенского городского совета Киевской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе горсовета.

«В результате психологического давления работников прокуратуры был госпитализирован заместитель городского головы», - заявил мэр города Владимир Карплюк.

«Сейчас в помещении Ирпенского городского совета обыск – первый в этом году и тридцатый за последние три года. По указанию одиозного Киевского областного прокурора Дмитрия Чибисова «ищут» документы, который горсовет уже трижды предоставлял правоохранителям в ответ на их запросы. Работники прокуратуры пытались помешать адвокатам участвовать в следственных действиях, а журналистов вообще не допускают на второй этаж совета, хотя следственные действия проводят только в одном кабинете», - заявил Карплюк.

Он заявил, что инициирует широкую гражданскую кампанию, целью которой является увольнение Дмитрия Чибисова с должности Киевского областного прокурора.

Напомним, в конце декабря мэру Ирпеня Владимиру Карплюку вручено сообщение о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений.

По данным прокуратуры, на протяжении 2016-2017 гг. предъявлено 456 исков на общую площадь более 119,6 га земель лесного фонда, которые решениями Ирпенского и Бучанского городских, Коцюбинского, Гостомельского и Ворзельского поселковых советов отведены в частную собственность граждан для их застройки.

В настоящее время прокуратура Киевской области сообщила о подозрениях первому заместителю Ирпенского городского головы Д. Христюку, заместителю Ирпенского городского головы Михальченко, директору КП «Ирпиньжитлоинвестбуд» И. Дворникову и другим в участии в преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.