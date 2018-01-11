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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, но она в плачевном состоянии.

В РФ намекнули на причастность Украины к атаке на базы в Сирии.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин объяснил решение о засекречивании приговора Краматорского суда о конфискации «денег Януковича». 

Развитие рынка криптовалют не может оставаться без внимания государства, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает ввести штрафные санкции или уголовную ответственность для отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране-агрессоре.

Кабинет Министров рекомендовал в 2018 году перенести 5 рабочих дней, которые приближенных к праздникам.

Ленинский райсуд Харькова прервал заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы: все трое судей взяли самоотвод.

В Печерском районе Киева на месте скандального строительства на земельном участке по ул. Мичурина, 44 произошло столкновение между активистами и представители застройщика. Незаконное строительство остановлено, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Стоимость евро в киевских обменниках повысилась до 33,85-34,20 грн/евро, при этом стоимость доллара составляет уже 28,35-28,65 грн/долл.

Кабинет Министров Украины с 1 января 2018 года повысил на 25% заработную плату учителей.  

Представители самопровозглашенной «ЛНР» передали Украине часть долга за водоснабжение

Россия не будет направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли подчеркивает, что антикоррупционный суд в Украине необходимо создать срочно.

Госдепартамент США в рекомендациях для путешествующих американцев посоветовал ездить в Украину с осторожностью, а от поездок в Россию попросил воздержаться.

Наблюдательный совет «ПриватБанка» назначил чеха Петра Крумханзла на должность председателя правления и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.

За прошлые сутки во время выполнения боевых задач погибли трое украинских военных, еще трое – получили ранения, а один – получил боевую травму.

Специализированная антикоррупционная прокуратура установила, что к коррупционным схемам в Государственной миграционной службе причастны сотрудники Службы безопасности Украины

Все импортируемые в Украину польские сыры при проверке оказались на 100% фальсификатом
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