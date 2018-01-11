Апелляционный суд Харьковской области оставил без изменений меру пресечения для 40-летнего харьковчанина Владимира Безуха, который захватил заложников в отделении №13 «Укрпочты», что на улице Шевченко в Харькове. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

«Сегодня, 11 января, суд рассмотрел жалобу защиты Безуха на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Во время заседания была допрошена мать Безуха, которая в очередной раз подчеркнула, что и он, и она - «больные люди». Также женщина добавила, что ее сын принимал наркотики «из-за сильной головной боли», - отметила Дубовик, сообщает Укринформ.

По ее словам, выслушав позиции всех участников процесса, суд постановил оставить решение суда первой инстанции в силе и без изменений.

Напомним, 30 декабря 2017 года в Харькове на улице Шевченко Владимир Безух захватил отделение «Укрпочты». В здании находились 11 заложников.

Спустя несколько часов правоохранители освободили всех заложников и задержали мужчину.

31 декабря Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения Владимиру Безуху, отправив его под стражу сроком на 60 суток.