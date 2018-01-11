В Польше находятся 1,5 миллиона украинцев, 5% из которых являются выходцами с территорий, где идет война.

Об этом в беседе с иностранными журналистами в Варшаве в среду заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Мы хотим убедить наших партнеров в Европейском Союзе, что мы выполняем нашу долю обязательств по миграции, но наша ситуация отличается от ситуации в Италии или Греции. Сирия или Ливия не являются единственными сложными регионами, когда речь заходит об источниках миграции», - заявил глава польского правительства, сообщает «Европейская правда».

В этом контексте Моравецкий упомянул о большой миграции в Польшу из Украины, заявив, что на сегодня в Польше находятся около 1,5 млн украинцев, из которых примерно 5% происходят с территории Донбасса, где идет война.

По его словам, Польша отстаивает позицию, что помогать беженцам с Ближнего Востока и Африки нужно в местах их происхождения. Среди примеров помощи в местах происхождения миграции премьер-министр упомянул об участии польского правительства, в частности, в Европейской инициативе по расширению экономических инвестиций.

Напомним, ранее новый польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, «принимая украинских беженцев», помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».

В ответ на это глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что украинские заробитчаны вносят значимый вклад в экономику Польши.

По данным Климкина, в Польше за последние два года статус беженцев получили 88 украинцев.