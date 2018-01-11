Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, в интервью изданию «КП в Украине» акцентировал внимание на необходимости прямого диалога между Киевом и Москвой.

«Украина должна действовать через договоренности с Россией, которая имеет влияние на непризнанные республики. Да, в соответствии с Минскими соглашениями. Да, в рамках «нормандского формата». Но прямой диалог крайне необходим. Я сторонник таких переговоров. И любые договоренности, которые будут достигнуты Украиной с Россией по вопросу мирного урегулирования, я уверен, будут встречены аплодисментами и в Германии, и во Франции, и в Брюсселе, и в Вашингтоне», — считает политик.

Виктор Медведчук отмечает, что прямые переговоры между Киевом и Москвой отвечают интересам Украины: «Для того чтобы приблизить время, когда Украина смогла бы вернуться на Донбасс, а Донбасс ― в Украину, нужен прямой переговорный процесс между Киевом и Москвой. Только он, на мой взгляд, может обеспечить мирное урегулирование на Донбассе. И чем раньше это все осознают, в том числе и «партия войны» в Украине, тем быстрее мы сможем приблизить реальный мир на Донбассе».

Виктор Медведчук также подчеркнул, что считает Минские соглашения безальтернативными: «Я неоднократно говорил, что Минские соглашения — это формат договоренностей, которому нет и не может быть альтернативы. И его поддерживают не только в Берлине, в Париже, в Москве и Киеве (к сожалению, далеко не все), но поддерживают и в Брюсселе, и в Вашингтоне».

На вопрос о том, как повлияет принятие закона о деоккупации на минский процесс, Медведчук ответил: «…Признание России государством-агрессором будет означать, что Украина в дальнейшем не сможет рассчитывать на влияние России (как участницы «нормандской четверки») на непризнанные республики в вопросах реализации Минских соглашений».

Напомним, Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему освобождены 478 человек ― военнослужащие и гражданские лица, кроме того, удалось вернуть в Украину осужденных в РФ Юрия Солошенко, Геннадия Афанасьева и Надежду Савченко.