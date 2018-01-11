Трое неизвестных ночью на парковке облили горючей смесью и подожгли автомобиль председатель общественной организации «Национал-патриотическое движение Украины», глава инициативной группы по общественному контролю за расследованием убийства юриста Ирины Ноздровской Михаила Ковальчука.

«Трое неизвестных парней ночью облили мой автомобиль, который стоял на парковке, горючей смесью и сбежали. Все это зафиксировали камеры наблюдения. Охранник парковки на тот момент куда-то отошел», - рассказал Ковальчук, сообщает Укринформ.

По его словам, парковка расположена под 15-этажным домом, и пожарные прибыли на место происшествия очень оперативно, помешав возможному распространению пламени на жилой дом. «Паркинг находится под 15-этажным домом. Когда я вышел из квартиры, все было охвачено дымом. Другие машины чудом не загорелись», - сказал он.

Ковальчук сообщил, что по данному факту открыто уголовное производство.