также в разделеСтолица
Киевлянам снизили тарифы на горячую воду и отопление 36
Кличко пообещал остановить скандальную стройку на Печерске 105
Число заболевших корью в Киеве продолжает расти 93
В центре Киева подрались активисты и представители застройщика 60
В столице легковушка протаранила «скорую», пострадали 4 человека 28
СМИ: В Киеве пьяный подполковник полиции врезался на авто в столб 46
Прохор-Джай, Ноа-Габ и Эмиссия: Названы имена, которые киевляне давали своим детям 26
ГосЧС: Пожара в столичном ЦУМе не было 27
В Киеве детей без прививок от кори не будут пускать в школы и детсады 102
В киевском ЦУМе проводят эвакуацию 40
Вспышка кори в Киеве: количество заболевших превысило 60 человек 70
В центре Киева появился бесплатный Wi-Fi 55
В Киеве зарегистрированы 54 случая кори 73
В Киеве уменьшилось количество больных гриппом 28
Активисты продолжат блокировать Киево-Печерскую лавру 89
Минэкологии: Дарницкая ТЭЦ загрязняет воды Киева 93
Неизвестные устроили стрельбу в столичном стриптиз-клубе 97
Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру 184

Трое неизвестных ночью на парковке облили горючей смесью и подожгли автомобиль председатель общественной организации «Национал-патриотическое движение Украины», глава инициативной группы по общественному контролю за расследованием убийства юриста Ирины Ноздровской Михаила Ковальчука.

«Трое неизвестных парней ночью облили мой автомобиль, который стоял на парковке, горючей смесью и сбежали. Все это зафиксировали камеры наблюдения. Охранник парковки на тот момент куда-то отошел», - рассказал Ковальчук, сообщает Укринформ.

По его словам, парковка расположена под 15-этажным домом, и пожарные прибыли на место происшествия очень оперативно, помешав возможному распространению пламени на жилой дом. «Паркинг находится под 15-этажным домом. Когда я вышел из квартиры, все было охвачено дымом. Другие машины чудом не загорелись», - сказал он.

Ковальчук сообщил, что по данному факту открыто уголовное производство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги