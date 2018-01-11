В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена вечером 10 января аварийно приземлился пассажирский самолет Bombardier Dash Q400 авиакомпании LOT, выполнявший внутренний рейс из Кракова.
Пилоты не смогли выпустить переднее шасси, но им удалось удержаться в пределах взлетно-посадочной полосы и избежать худших последствий, сообщает Радио Свобода.
На борту находились 59 пассажиров и четверо членов экипажа.
После приземления началась спасательная операция, а аэропорт Варшавы был закрыт как минимум до 23:30 по местному времени (0:30 11 января по Киеву).
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