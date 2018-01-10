На Волыни и Львовщине митингующие ограничивали движение транспорта по автодорогам, ведущим к пунктам пропуска на границе с Польшей.

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Ранее о возможном блокировании дорог сообщило Главное управление ГФС Львовщины.

Около 15:00 митингующие разблокировали дороги к пунктам пропуска «Шегини - Медика», «Краковец - Корчевая» и «Рава-Русская - Гребенное» во Львовской области.

Участники акции таким образом выразили недовольство внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину.

Результаты экспертизы обнаружили ДНК подозреваемого Юрия Россошанского на теле убитой юриста Ирины Ноздровской. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В Киеве по состоянию на 10 января зарегистрирован 61 случай заболевания корью, из них 43 – среди детей.

Дети, у которых отсутствуют прививки от кори, не будут допущены к занятиям в школьных и дошкольных учебных заведениях всех форм собственности.

Сегодня утром на востоке Украины погиб житель Черновицкой области старший солдат батальона «Донбасс» Владимир Анадимб 1986 года рождения.

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В Черновцах неизвестный бросил гранату в здании Государственной фискальной службы, в результате чего пострадал сотрудник налоговой милиции.

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В минувшем году небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе составили 98 погибших военнослужащих.

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Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год. Об этом свидетельствует судебное решение Краматорского районного суда, которое опубликовало арабское издание Al Jazeera.