Сегодня утром на востоке Украины погиб житель Черновицкой области старший солдат батальона «Донбасс» Владимир Анадимб 1986 года рождения.

Как сообщает Bukovyna.tv, мужчина родился на Херсонщине и женился в селе Тереблече, на Глибоччине. У него остались жена и 2 сыновей.

«Он погиб сегодня утром в селе Новолуганское Донецкой области. Во время обстрела из гранатомета. Осколок попал в шею. Погиб по дороге в больницу», – сообщил черновицкий областной военный комиссар Владимир Шведюк.