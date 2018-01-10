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Сегодня утром на востоке Украины погиб житель Черновицкой области старший солдат батальона «Донбасс» Владимир Анадимб 1986 года рождения.

Как сообщает Bukovyna.tv, мужчина родился на Херсонщине и женился в селе Тереблече, на Глибоччине. У него остались жена и 2 сыновей.

«Он погиб сегодня утром в селе Новолуганское Донецкой области. Во время обстрела из гранатомета. Осколок попал в шею. Погиб по дороге в больницу», – сообщил черновицкий областной военный комиссар Владимир Шведюк.
ForUm

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