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Национальный банк не согласен с обвинениями в адрес своего руководства в содействии выводу за пределы страны 1,5 миллиарда долларов в пользу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы НБУ в ответ на публикации в СМИ о том, что принадлежавшая Валерии Гонтаревой до ее назначения главой НБУ компания Investment Capital Ukraine помогала Януковичу вывести из страны 1,5 миллиарда долларов в период с 2012 по 2014 год, выступая посредником по покупке облигаций в долларах от имени восьми кипрских компаний.

Как пояснили в НБУ, государственный «Ощадбанк» привлек компанию ICU как лицензированного брокера для проведения сделок с нерезидентами, при этом в финучреждении подтвердили поступление денежных средств и проведение финансового мониторинга этих компаний, сообщает УНИАН.

«Все документы и выписки со счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства», - отмечается в комментарии.

В то же время, как пояснили в НБУ, в середине 2014 года появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут принадлежать «преступной власти», после чего регулятор инициировал арест этих счетов.

«Моя практическая деятельность в компании ICU главным образом была направлена на управление активами. Я не имела отношения непосредственно к брокерской деятельности», - цитирует пресс-служба Гонтареву.

Напомним, арабское издание Al Jazeera со ссылкой решение Краматорского районного суда сообщило, что украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.
ForUm

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