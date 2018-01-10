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30 декабря в Эгейском море в 9-10 милях южнее греческого острова Родос большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Ямал» столкнулся с сухогрузом.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на Минобороны РФ, сухогруз «Орка 2» под флагом Сьерра-Леоне следовал из Египта в Турцию. По словам главы отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслава Трухачева, судно нарушило правила во время обгона российского корабля. Думая, что обгон завершен, сухогруз «Орка 2» изменил курс и врезался в «Ямал».

В результате столкновения никто не пострадал, а корабли, как отмечает Трухачев, остались на ходу. Какие повреждения получил российский боевой корабль, он не уточнил. Судя по фотографиям из паблика о российском флоте, у «Ямала» поврежден фальшборт.

 
ForUm

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