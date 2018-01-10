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Минфин России в декабре 2017 года направил на покрытие дефицита бюджета из резервного фонда 1 трлн 420 млн рублей. В результате на счетах фонда сформировались нулевые остатки, а с 1 февраля 2018 года этот фонд прекратит существование, говорится в сообщении министерства, передает ТАСС.

Указанные средства резервного фонда находились на счетах в Банке России в иностранной валюте в размере $,62 млрд, €6,71 млрд и £1,1 млрд. Эти средства были реализованы за 1000,42 млрд рублей и направлены на единый счет федерального бюджета.

Кроме того, в декабре 2017 года в федеральный бюджет были зачислены доходы от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2016 года по 15 декабря 2017 года - в размере 652 млн рублей, отмечается в сообщении минфина.
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