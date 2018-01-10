Спикер парламента Молдовы Андриан Канду вместо президента страны Игоря Додона промульгировал закон, запрещающий ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ.

Проект поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают российские новости и информационно-аналитические программы на телевидении и радио, парламент Молдовы принял 7 декабря 2017 года сразу в двух чтениях, сообщает NewsMaker.

Согласно предложенным демократами изменениям, новости, которые транслируют молдавские теле- и радиовещатели, могут быть произведены только в странах ЕС, США, Канаде и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала). За нарушение этого предусмотрены штрафы от 40 тыс. леев до 70 тыс. леев, а за повторное нарушение — от 70 тыс. леев до 100 тыс. леев.

20 декабря Додон вернул законопроект в парламент на пересмотр, а 22 декабря парламент принял его повторно без изменений. Президент и после этого отказался промульгировать закон, сославшись на «высшие интересы народа», и обратился в КС с просьбой рассмотреть его конституционность.

5 января КС постановил, что промульгировать законопроект, запрещающий ретрансляцию в Молдове российских новостей и информационно-аналитических программ, вместо Игоря Додона смогут спикер парламента Андриан Канду или премьер Павел Филип. Такое решение суд принял, после того как Додон дважды отказался промульгировать законопроект.

Напомним, 2 января Додон был временно отстранен от должности из-за его повторного отказа подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филипа.

10 января председатель парламента Молдовы подписал вместо президента указы о назначении семи новых членов молдавского правительства.