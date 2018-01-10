Женщине-водителю, совершившей наезд на патрульного во Львове, грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба облполиции.

В Франковский отдел полиции 7 января около 14:00 поступила информация о том, что на сотрудников управления патрульной полиции Львовской области совершил наезд водитель автомобиля «Пежо 208».

ЧП произошло на улице Генерала Чупринки. Женщина-водитель нарушила Правила дорожного движения и не выполнила законное требование полицейских остановиться. Она продолжила движение, наехала на правоохранителей и провезла одного из них на капоте автомобиля почти пятьсот метров. После этого полицейский упал на проезжую часть и получил телесные повреждения. Водитель с места происшествия скрылась.

Правоохранители установили личность правонарушителя. Ею оказалась 26-летняя львовянка. Автомобиль впоследствии был обнаружен недалеко от дома, где живет злоумышленница. Он помещен на штрафплощадку.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В патрульной полиции города заявили, что женщина имела признаки наркотического опьянения.