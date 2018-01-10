также в разделеОбщество
За годы независимости в Украине закрылись 253 вуза 5
В ФСБ заявили о задержании украинца, пробиравшегося в Крым 11
Суд закрыл дело против нардепа о пьяном вождении 15
Полиция считает, что убийство Ноздровской не было спланированным 33
Митингующие разблокировали дороги к трем пунктам пропуска 595
«1+1» судится с Минкультом и Госкино из-за Добронравова 36
Украина анонсировала новые переговоры по обмену заложниками 38
Освобожденные из плена ультрас: 25 декабря услышали, что Медведчук с Путиным все-таки договорились об обмене 34
Омбудсмен: Мэра Торецка снова могут арестовать 15
Треть россиян считают Украину врагом РФ 45
Полиция задержала «минера» фастовской электрички 24
Убийство Ноздровской: В реке нашли несколько ножей 73
Немецкую компанию оштрафовали за нарушение санкций против РФ 84
Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 17 января 25
Экспертиза обнаружила ДНК подозреваемого на теле Ноздровской 161
Главы МИД Украины и Румынии обсудят закон об образовании 27
В Карпатах сошли три лавины 29
«Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину 93

Женщине-водителю, совершившей наезд на патрульного во Львове, грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба облполиции.

В Франковский отдел полиции 7 января около 14:00 поступила информация о том, что на сотрудников управления патрульной полиции Львовской области совершил наезд водитель автомобиля «Пежо 208».

ЧП произошло на улице Генерала Чупринки. Женщина-водитель нарушила Правила дорожного движения и не выполнила законное требование полицейских остановиться. Она продолжила движение, наехала на правоохранителей и провезла одного из них на капоте автомобиля почти пятьсот метров. После этого полицейский упал на проезжую часть и получил телесные повреждения. Водитель с места происшествия скрылась.

Правоохранители установили личность правонарушителя. Ею оказалась 26-летняя львовянка. Автомобиль впоследствии был обнаружен недалеко от дома, где живет злоумышленница. Он помещен на штрафплощадку.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В патрульной полиции города заявили, что женщина имела признаки наркотического опьянения. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги