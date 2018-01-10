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В Киеве за 2017 родилось около 36 тысяч детей, сообщает пресс-служба столичного управления Минюста.

Чаще всего своим новорожденным дочерям родители давали имена – София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Соломия.

Среди редких имен – Анфиса, Асфея, Айоланта, Квитка-Наталья, Лелея, Лисана, Милания, Мирабелла, Рафаэлла, Радомера, Жва-Федорика, Юнона, Мелодия, Шантай, Элеонора, Доминика, Эмиссия, Лика, Аоира, Афина, Виола, Эльза, Глория.

При выборе имени для мальчиков родители чаще всего предпочитали имена – Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей.

Среди редких имен мальчиков популярны следующие: Аристотелис, Всеволод, Эмануэль, Михей, Ангел, Ори, Ноэль, Трифон, Фаддей, Лукас, Ареф, Роберт, Леон, Дорофей, Арон, Боремир, Адольф, Антип, Эрнст, Альваро, Орфес, Оушен, Ноа-Габ, Прохор-Джай.

Редкими именами в 2017 году были Мирон, Борис, Захар и Всеволод.

«К выбору имени ребенка родителям следует относиться со всей ответственностью, чтобы детям в будущем не ставить вопрос об изменении имени в юридическом порядке», - отметили в Минюсте.
ForUm

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