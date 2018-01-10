Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича 17 января.

Это решение суд принял в связи с неявкой адвокатов подсудимого в суд, сообщает Радио Свобода.

Оболонский райсуд в конце июня 2017 перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

В деле, которое рассматривает суд, следствие инкриминирует Януковичу три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

Экс-президент Украины, который сбежал в Россию после расстрелов на Майдане, обвинения отвергает.