Полиция Киевской области задержала жителя столицы, который «заминировал» электропоезд «Киев-Фастов». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера вечером подвыпивший мужчина позвонил в службу «102» и сообщил, что в электропоезде лежит взрывчатка. В ходе проверки следственно-оперативная группа взрывоопасных предметов не обнаружила.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей, которые проанализировали, откуда именно поступил звонок, установили подозреваемого и передали приметы патрульным, которые его и задержали на площади в Фастове. 48-летний киевлянин объяснил, что звонил в полицию от скуки.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.