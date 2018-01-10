В четверг, 11 января, в Черновцах состоится встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Румынии Теодора Мелешкану. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

Руководители внешнеполитических ведомств планируют обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества на межгосударственном и региональном уровнях.

Ожидается, что министры также обсудят вопросы обеспечения образовательных прав румынского национального меньшинства и имплементации положений нового Закона Украины «Об образовании» с учетом выводов Венецианской комиссии.

Предполагается встреча руководителей дипломатии Украины и Румынии с руководством Черновицкой областной государственной администрации и города Черновцы, а также представителями актива румынской общины области.

Напомним, Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».

Пресс-служба Министерства образования и науки со ссылкой на выводы Венецианской комиссии сообщила, что комиссия рекомендует Украине продолжить переходный период для применения языковой статьи закона «Об образовании». Сейчас закон определяет, что полноценно вступить в силу языковая статья должна в 2020 году.

МОН соглашается, что с педагогической точки зрения продолжения переходного периода является обоснованным, и полностью поддерживает эту рекомендацию.

Комиссия также отмечает, что Украина должна «максимально широко» использовать возможности пункта 4 статьи 7 закона об образовании, который предусматривает, что в учебных заведениях могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках – государственном языке, на английском языке и на других официальных языках Евросоюза. В МОН заявили, что планируют соблюсти и эту рекомендацию.